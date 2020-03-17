Facebook, Google, Twitter и YouTube будут вместе бороться с фейками о коронавирусе

Технологические гиганты приглашают другие компании к сотрудничеству в этом вопросе.

Глобальные технологические компании Facebook, Google, Lindedln, Microsoft, Twitter, Reddit и YouTube вместе будут бороться с мошенничеством и дезинформацией в интернете в условиях эпидемии коронавируса.

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Об этом сообщается в совместном заявлении компаний.

«Мы тесно сотрудничаем в вопросе общих усилий реагирования на эпидемию COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, одновременно противодействуя мошенничеству, дезинформации о вирусе, публикуя достоверные материалы на наших платформах и обновляя важную информацию от государственных здравоохранительных организаций по всему миру», - сказано в заявлении компаний.

Также они в своем сообщении призывают другие компании присоединиться к их деятельности в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, 16 марта Министерство здравоохранения Украины и Facebook запустили сервис мгновенного информирования о коронавирусе в Украине.

10 марта глобальные социальные сети Facebook и Instagram запретили размещение рекламы и коммерческих объявлений о продаже медицинских масок, рассчитывая таким образом предотвратить использование темы коронавируса в корыстных целях.