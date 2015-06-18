Астрономы разгадали наблюдавшееся астронавтами Apollo яркое свечение Луны

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature, сообщает Лента.ру.

Межпланетные частицы пыли ударяются о поверхности безвоздушных космических тел в Солнечной системе и поднимают наверх сгустки нейтральных и заряженных пылевых частиц, которые затем образуют облака и окружают многие спутники планет, например, ледяные луны Сатурна и Юпитера. Частицы светятся под действием излучения, что регистрируется автоматическими межпланетными станциями и телескопами.

В своем исследовании ученые нашли похожее облако вокруг Луны. Предположительно, оно возникло в результате столкновения с ее поверхностью частиц кометной пыли, двигающихся на высоких скоростях. Такие интенсивные движения пыли связаны с вытянутостью орбит комет, в отличие от орбит астероидов, движущихся по менее вытянутым орбитам и оставляющим после себя значительно более медленно перемещающиеся частицы пыли.

Читайте такжеТысячи планет с гелиевыми атмосферами могут быть в Млечном ПутиСвечение облаков из пылевых частиц увеличивается во время наблюдаемой с Земли периодической активности метеорных потоков, в частности, Геминид. Свои наблюдения ученые проводили при помощи аппарата Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (LADEE), который был запущен 6 сентября 2013 года и находился на орбите Луны в течение шести месяцев.

Существование газопылевого облака около Луны заподозрили в 1960-х годах, когда астрономы миссий Apollo 15 и 17 наблюдали яркие свечения над лунной поверхностью вблизи терминаторов. Тогда же было отмечено, что только Солнце не может породить такое излучение. То, что интенсивность наблюдаемого астронавтами свечения была иной, ученые объясняют меняющимися условиями в облаке вокруг Луны.

Читайте такжеУченые придумали, как добывать воду на ЛунеКак отмечают ученые, знание распределения концентрации частиц пыли вокруг небесных тел, в частности, Луны и других спутников, важно для будущих космических миссий. В частности, околопланетные частицы могут двигаться с большими скоростями и повредить отдельные чувствительные элементы станций.