Луна возникла из-за столкновения Земли с планетой Тейя - геофизики

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Nature, а кратко с ними можно ознакомиться на сайте Nature News.

Теория, что спутник возник 4,5 миллиарда лет назад из-за столкновения Земли с планетой размером с Марс, появилась в 1970-х годах. Согласно гипотезе, Луна сформировалась из обломков, а свидетельствами этого является схожий химический состав Земли и спутника и то, что у него почти нет железного ядра, пишет Lenta.ru.

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Однако спутник должен был образоваться и в значительной степени из материи Тейи, но ввиду состава Луны и Земли это означает, что планета-прародительница имела бы почти идентичный с Землей химический состав. Предыдущие исследования сводили вероятность этого к одному проценту.

Новое моделирование, проведенное учеными, повысило такую возможность до 20-40 процентов. Схожесть химического состава планет ученые объясняют тем, что Тейя и Земля находились на примерно одинаковом расстоянии от Солнца в близких участках протопланетного диска и поэтому образовались из одной и той же материи.

Кроме того, содержание изотопа вольфрама-182, возникающего после распада гафния-182, в грунтах Луны (измеренное американцами в ходе миссии Apollo) и Земли указывает на справедливость гипотезы Тейи. Так, на поверхности Луны данного изотопа больше, чем на Земле (на 27 частей на миллион). Это связано с тем, что Земля интенсивно аккумулировала материю астероидов и комет.

«Земля и Луна не близнецы, рожденные от одной и той же планеты, но они сестры в том смысле, что выросли в одинаковой среде», — заключил один из авторов исследования Хагай Перетц.