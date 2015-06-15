Бельгия подала в суд на Facebook за вмешательство в частную жизнь

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Отслеживание соцсетью поведения как ее членов, так и людей, которые не зарегистрированы в Facebook, нарушает бельгийское и европейское законодательство", - заявили представители комиссии.

В свою очередь председатель комиссии Виллем Дебекеларе подчеркнул, что поведение Fаcebook является неприемлемым.

На сегодня это первый случай, когда национальный гарант защиты персональных данных в Европе подает в суд против Facebook из-за того, что соцсеть нарушает закон "О персональных данных".

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Стоит отметить, что основанием для дела стало исследование комиссии, согласно которому Facebook отслеживает поведение пользователей на других веб-сайтах по умолчанию, пока они не откажутся от этого вместо того, чтобы делать это только после получения соответствующего разрешения. В ходе исследования также выяснилось, что соцсеть отслеживает поведение людей, которые не являются членами соцсети, а это нарушает правила ЕС.

Известно, что в мае бельгийская комиссия представила свои выводы и рекомендации Facebook, чье европейское представительство зарегистрировано в Ирландии.

"Они ответили, что не принимают бельгийское законодательство или компетенцию бельгийской комиссии по защите неприкосновенности частной жизни и что это недоразумение", - отметил Дебекеларе.

Зато в Facebook отметили, что дело лишено какого-либо смысла.