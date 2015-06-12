Twitter снимет ограничение на 140 символов в личных сообщениях

Сервис микроблогов Twitter в июле снимет ограничение на 140 знаков в личных сообщениях, сообщил руководитель проекта Direct Messages в Twitter Inc. Сачин Агарвал (Sachin Agarwal), передает РИА Новости.

Точная дата нововведения пока не названа, но Агарвал призывает пользователей следить за уточнениями и тестировать новые возможности по мере обновления информации на сайте разработчиков Twitter.

Нововведение коснется только личных сообщений, которые не видны никому, кроме двух участников переписки. "Возможно, вам интересно, что это значит для публичной стороны Twitter. Ничего! Твиты останутся прежней длины в 140 знаков", — говорится в сообщении Сачина Агарвала на сайте разработчиков.

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Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для публичного обмена короткими сообщениями, содержащими до 140 символов. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.