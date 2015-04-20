Япония готовит миссию на Луну

15:11, 20 апреля 2015
Наука и IT
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Япония запланировала в апреле 2018 года отправить на Луну свой космический аппарат. 

REUTERS

Если это произойдет, она станет четвертой страной, осуществившей лунную миссию, после России, США и Китая, цитирует Agence France-Presse Lenta.ru.

Зонд SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), как ожидается, будет запущен при помощи созданной в 2013 году твердотопливной ракеты Epsilon. Стоимость программы оценивается в 126 миллионов долларов. Японское агентство аэрокосмических исследований направит в правительство страны запрос для получения необходимого финансирования.

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После отправки аппарата к спутнику Земли ведомство намерено сконцентрироваться на исследовании Марса.

В лунной миссии японцы собираются использовать опыт, полученный ими при реализации программ Hayabusa («Сокол») и Hayabusa-2 по исследованию астероидов. Проект Hayabusa завершился в 2010 году, вторая миссия стартовала 3 декабря 2014 года, когда ракета-носитель Н-2А была запущена с космодрома Танэгасима на юге страны.

Япония также имеет опыт эксплуатации лунного спутника Kaguya, получившего множество высококачественных снимков поверхности небесного тела. Миссия Kaguya завершила свою работу 10 июня 2009 года.

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