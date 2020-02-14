Робот-собака от Boston Dynamics работает на нефтяной вышке в Норвегии (видео)

До конца года Boston Dynamics будут тестировать, насколько их роботы эффективнее людей.

Робота-собаку от Boston Dynamics ради эксперимента приняли на работу на нефтяную вышку в Норвегии.

Четвероногий робот по имени Spot оснащен камерами и системой обнаружения препятствий. Это позволяет ему искать места утечек газа, а также транслировать изображение с вышки на берег. Также он может попадать в места, недоступные для работников вышки.

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Ученые определили, что робот-собака работает эффективнее, чем люди. До конца 2020 года Boston Dynamics будут тестировать, насколько их работы эффективнее обычных работников.

Компания планирует автоматизировать операции на производствах от начала до конца. Ожидается, что это значительно повысит производительность, качество работы и безопасность работников.