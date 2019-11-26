Робопса Spot испытывает американская полиция (видео)

Робот уже применялся полицейскими в двух реальных инцидентах.

В американском штате Массачусетс полиция несколько месяцев тестировала робота-пса Spot американской компании Boston Dynamics.

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Как сообщает Engadget, роботом заинтересовалось взрывотехническое подразделение. В полиции заявили, что робопес использовался как «средство удаленного наблюдения» при контакте с подозрительными устройствами или в опасном окружении.

Помимо стандартного обучения, робопес применялся в двух реальных инцидентах. Остается неясным, насколько автономным был робот, но в полиции заверили, что не модифицировали его ПО и не вооружали его.

Отмечается, что Boston Dynamics предоставила робота полиции в аренду, и ее условия запрещают использовать Spot для любых задач, которые могут «навредить людям или запугать их».

Тем не менее, правозащитники озаботились тем, как правоохранители будут использовать роботов в дальнейшем. В частности – будут ли они вооружать их, когда не будут связаны условиями договора об аренде.

Напомним, американская роботостроительная компания Boston Dynamics в сентябре начала принимать коммерческие заказы на своего четырехлапого робота Spot, который получил известность в сети благодаря вирусным видео и мемам.