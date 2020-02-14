В Украине появится электронный паспорт гражданина: Минцифры представило варианты дизайна (фото)

Министр Федоров напомнил, что получить в мобильное приложение электронный паспорт смогут владельцы заграничного паспорта и ID-карты, его достоверность будут проверять с помощью QR-кода.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опубликовал три возможных варианта того, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина Украины.

Эти варианты Федоров представил в Facebook.

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По его словам, главный вопрос — что нужно выносить на лицевую сторону, а что спрятать в развернутое отражение за напором (там будет спрятана вся-вся информация: срок действия, пол, гражданство и прочее).

«Нам кажется, что самые главные данные паспорта: фото, ФИО, номер документа. Все остальное можно спрятать. Поэтому, в отличие от водительских удостоверений, мы увеличили фото (убили идею его увеличения по нажатию)», — рассказал Федоров.

Также министр напомнил, что получить в мобильное приложение электронный паспорт смогут владельцы заграничного паспорта и ID-карты, его достоверность будут проверять с помощью QR-кода.

«С помощью паспорта в смартфоне у нас с вами будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки (и еще много жизненных ситуаций)», — отметил Федоров.

Ранее в Минцифры подробнее рассказали, как будет работать электронный паспорт.

Напомним, лицом «Государства в смартфоне» стала украинка с польского модельного агентства. Именно ее фото на опубликованных Федоровым вариантах дизайна паспорта.

Как сообщалось, 6 февраля Кабмин презентовал мобильное приложение «Дія».