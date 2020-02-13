Apple откроет часть магазинов в Пекине, закрытых ранее из-за коронавируса

Магазины пока будут работать по сокращенному графику.

Apple с 14 февраля откроет часть своих фирменных магазинов в столице Китая Пекине. Ранее компания временно закрыла свои магазины и корпоративные офисы в Китае из-за вспышки нового смертельного коронавируса Covid-2019.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прес-службу Apple.

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Отмечается, что магазины пока будут работать по сокращенному графику.

Ранее Apple сообщал, что временно закроет все свои официальные магазины и корпоративные офисы на материковой части Китая из-за эпидемии смертельного коронавируса. В то же время интернет-магазин компании работал все это время без изменений.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 февраля в мире зарегистрировано 60 тыс. 331 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1 тыс. 369 - летальные.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.