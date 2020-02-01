Apple временно закрывает все магазины и офисы на материковом Китае

В то же время интернет-магазин Apple будет работать в стране без изменений.

Компания Apple временно закроет все свои официальные магазины и корпоративные офисы на материковой части Китая из-за эпидемии смертельного коронавируса, который унес жизни более 250 человек.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании, пишет Общественное.

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«Учитывая осторожность и на основании последних рекомендаций ведущих экспертов в сфере здравоохранения мы закрываем все наши корпоративные офисы, магазины и контактные центры на материковой части Китая», — говорится в заявлении Apple.

В то же время интернет-магазин Apple будет работать в стране без изменений.

Агентство Bloomberg пишет, что Apple планировал заказать у поставщиков около 80 млн iPhone в первом полугодии 2020 года. Однако из-за вспышки коронавируса производство Apple в Китае оказалось под угрозой.

Ранее мы сообщали, что Google временно закрывает все свои офисы в Китае и на Тайване, чтобы обезопасить сотрудников от китайского коронавируса. Другие технологические компании, в частности Facebook, Amazon и Microsoft, сообщили о том, что ограничивают деловые поездки своих сотрудников в Китай.

Кроме того, автопроизводители General Motors и Toyota закрыли свои заводы в Китае предварительно до 9 февраля.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

По данным властей КНР, сегодня в стране от инфицирования новым коронавирусом уже умерло 259 человек. Подтверждено 11 тыс. 821 случай заболеваний, вызванных коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 1 февраля новый коронавирус обнаружен в 24 странах мира.