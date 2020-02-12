Телескоп Hubble сделал фото галактики "с распростертыми объятиями"

Галактика находится на расстоянии 425 миллионов световых лет от Земли.

Ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок галактики NGC 2008.

На представленном изображении она как бы раскрывает свои спиральные рукава навстречу зрителю, сообщается на сайте обсерватории, передает zn.ua.

Объект располагается на расстоянии 425 миллионов световых лет от Земли в созвездии Живописца.

Галактика была открыта в 1835 году Джоном Гершелем. Она обозначается как галактика типа Sc в последовательности Hubble. Буква "S" означает, что объект является спиральной галактикой, а "с" - что у нее относительно небольшой центральный балдж и раскрытые рукава.

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Спиральные галактики - самый распространенный тип галактик во Вселенной, к этому классу относится 70% всех известных подобных объектов, включая нашу родную галактику, Млечный Путь.

Напомним, ранее ученые с помощью телескопа Hubble получили снимок ESO 495-21 - крошечной галактики с "большим сердцем". Галактика занимает всего три тысячи световых лет в поперечнике, но активно производит новые звезды.

Телескоп Hubble был выведен на орбиту 24 апреля 1990 года экипажем корабля многоразового использования Discovery и с тех пор передал на Землю миллионы уникальных снимков, значительно расширивших представление ученых о строении и происхождении Вселенной. За четверть века аппарат провел 1,2 миллиона целевых наблюдений за 38 тысячами космических объектов, на основании которых было подготовлено около 13 тысяч научных работ. По словам экспертов, "это делает его одним из самых эффективных научных инструментов в истории".