Ученые объяснили причину возникновения одиночных звезд

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Science News.

Ученые показали, что шансы на возникновение звезды в кластере связаны с тем, насколько близко она находится к центру галактики. К таким выводам астрономы пришли, проанализировав материалы о тысячах звездных кластеров в спиральной галактике Messier 83.

Читайте такжеАстрономы обнаружили таинственные звездные скопления с "призраками" внутриОна расположена на расстоянии 15 миллионов световых лет от Земли в созвездии Гидра. Ученые заметили, что на удалении 4 тысяч световых лет от центра Messier 83 находится 19 процентов молодых звезд галактики, тогда как на расстоянии 13 тысяч световых лет — только 7 процентов.

Как отмечают ученые, такое распределение звездных кластеров объясняется наличием около центра галактики больших масс молекулярного газа, который идет на формирование кластеров. Messier 83 является первой галактикой, где ученые заметили связь между распределением звездных кластеров и их удаленностью от центра галактики.

Читайте такжеЧерные дыры уничтожают галактики с помощью мощного ветра – ученыеРанее УНИАН сообщал, что астрофизики обнаружили самую яркую галактику, когда-либо наблюдаемую ими во Вселенной. Она излучает света в 300 триллионов раз больше, чем Солнце.