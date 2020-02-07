Минцифры разъяснило украинцам порядок подключения к сервису "Дія" (видео)

Некоторые водители могут столкнуться с проблемами при подключении к приложению из-за документов старого образца.

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) разъяснило украинцам порядок подключения к представленному вчера государственному сервису «Дія», так как у некоторых украинских водителей возникли проблемы с загрузкой своих документов.

Об этом говорится в сообщении на странице Министерства цифровой трансформации в Facebook.

«Когда мы только начали работу над приложением, выяснилось, что только 2,5 млн украинских водителей имеют корректные и полные записи в Едином реестре МВД и таким образом смогут без проблем получить электронное удостоверение. Но владельцев водительских удостоверений в Украине намного больше – 9,5 млн», - говорится в сообщении.

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Как пояснили в министерстве, причиной было то, что Единый реестр транспортных средств МВД был сформирован лишь в 2013 году, и достоверные полные записи в нем касаются главным образом граждан, получивших права с оцифрованной фотографией после 2013 года. Эту проблему в Минцифры решили с помощью синхронизации транспортного и демографического реестров, подтянув из последнего недостающие фотографии водителей. Но этот шаг сработал лишь с гражданами, имеющими биометрический загранпаспорт или ID-карту. Таким образом, потенциальная аудитория приложения была расширена с 2,5 до 5,5 млн водителей.

«Еще одной проблемой стала некорректность записей в транспортном реестре или же сомнения в их достоверности со стороны МВД по причине несовершенства Реестра транспортных средств. Некоторые регионы вели реестры в бумажном виде, некоторые – в таблицах и устаревших базах данных, из-за чего было допущено много ошибок при формировании единого реестра», - отмечается в сообщении.

Для того, чтобы убедиться в достоверности документов, была введена их дополнительная верификация. Эта возможность есть в мобильном приложении: водителю необходимо авторизоваться в Электронном кабинете водителя с помощью BankID, загрузить фото документа с обеих сторон и заполнить небольшую форму. Заявка будет обработана в сервисном центре МВД, и после успешной проверки водитель получит доступ к приложению.

«К сожалению, даже после всех наших маневров существует вероятность того, что «Дія» не отобразит документы некоторых пользователей», - говорят в Минцифры.

Столкнуться с этим могут водители, имеющие документы старого образца, или же те, которые изменяли личные данные после получения водительских прав. Выход в этом случае один - смена документов на современные.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров запустил мобильное приложение «Дія» в рамках реализации проекта «Государство в смартфоне». Презентация сервиса состоялась 6 февраля.

Ранее Министерство цифровой трансформации заявляло, что портал цифрового государства «Дія» будет сочетать в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. В министерстве заявили, что в течение пяти лет переведут оказание всех услуг в цифровой формат, а за три года Украина войдет в ТОП-3 стран в сфере открытых данных в мире.