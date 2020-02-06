Международный экипаж вернулся с МКС на Землю (фоторепортаж)

Спускаемый аппарат с Кристиной Кук, Лукой Пармитано и Александром Скворцовым приземлился в Казахстане.

Международный космический экипаж, включая астронавта НАСА Кристину Кук, которая поставила рекорд по длительности космического полета среди женщин, благополучно приземлился в Казахстане в четверг.

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Спускаемый аппарат корабля «Союз», в котором, кроме Кук, находились командир станции Лука Пармитано из Европейского космического агентства и российский космонавт Александр Скворцов, приземлился к югу от Жезказгана в 15:12 по местному времени, передает Голос Америки.

Для Кук это был первый космический полет. Ее 328-дневная экспедиция позволила исследователям наблюдать за влиянием длительного космического полета на женский организм в связи с планами НАСА вернуться на Луну в рамках программы «Артемида» и подготовкой к освоению Марса человеком.

Пармитано и Скворцов провели в космосе 201 день.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2019 года впервые в истории сразу две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. В НАСА напомнили, что за всю историю женщины совершили 14 выходов в открытый космос, первый из них сделала советский космонавт Светлана Савицкая в 1984 году.