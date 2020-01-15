цей матеріал доступний українською

NASA показало замерзшую поверхность луны Сатурна (фото)

15:03, 15 января 2020
Наука и IT
558 0
Агентство опубликовало новое впечатляющее фото в соцсетях / instagram.com/nasа

Читайте такжеNASA впервые зафиксировала уникальный разрыв магнитного поля СолнцаФото появилось на официальной странице агентства в Instagram.

На снимке видно, что поверхность Энцелада покрыта ярко-белой коркой льда. Ученые отмечают, что спутник частично можно сравнить с Землей, правда его ширина всего 500 километров.

На поверхности Энцелада много жидкой соленой воды и простых органических материалов. А в обширном океане под ледяной корой много гидротермальных жерл.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA обнаружило похожую на Землю планету.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter