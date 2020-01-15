NASA показало замерзшую поверхность луны Сатурна (фото)

Поверхность спутника покрыта ярко-белой коркой льда.

Астрономы NASA показали замерзшую поверхность луны Сатурна – Энцелада.

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На снимке видно, что поверхность Энцелада покрыта ярко-белой коркой льда. Ученые отмечают, что спутник частично можно сравнить с Землей, правда его ширина всего 500 километров.

На поверхности Энцелада много жидкой соленой воды и простых органических материалов. А в обширном океане под ледяной корой много гидротермальных жерл.

Ранее УНИАН сообщал, что NASA обнаружило похожую на Землю планету.