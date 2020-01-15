NASA показало замерзшую поверхность луны Сатурна (фото)
15:03, 15 января 2020Наука и IT
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Поверхность спутника покрыта ярко-белой коркой льда.
Агентство опубликовало новое впечатляющее фото в соцсетях / instagram.com/nasа
Астрономы NASA показали замерзшую поверхность луны Сатурна – Энцелада.
Читайте такжеNASA впервые зафиксировала уникальный разрыв магнитного поля СолнцаФото появилось на официальной странице агентства в Instagram.
На снимке видно, что поверхность Энцелада покрыта ярко-белой коркой льда. Ученые отмечают, что спутник частично можно сравнить с Землей, правда его ширина всего 500 километров.
На поверхности Энцелада много жидкой соленой воды и простых органических материалов. А в обширном океане под ледяной корой много гидротермальных жерл.
Ранее УНИАН сообщал, что NASA обнаружило похожую на Землю планету.
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