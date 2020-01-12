Facebook начал внедрять новый дизайн
17:12, 12 января 2020Наука и IT
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Прогнозируется, что новый интерфейс станет доступным для широкой аудитории уже к весне текущего года.
Иллюстрация / REUTERS
Соцсеть Facebook начала предоставлять некоторым пользователям доступ к новому интерфейсу.
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Как пишет Cnet, небольшое количество пользователей уже получило доступ к новому дизайну, передает 112.ua. Теперь при авторизации в соцсети у них появляется всплывающее окно, приглашающее их оценить новый Facebook.
При согласии пользователь сможет установить либо белый фон и яркие цвета главной страницы, либо же темный фон соцсети.
У пользователей есть возможность прислать компании отзыв/замечания по поводу нового дизайна. В случае необходимости можно вернуться к старому интерфейсу.
Точную дату запуска нового дизайна в компании не называют, однако прогнозируют, что для широкой аудитории он станет доступным уже к весне текущего года.
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