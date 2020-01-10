В Facebook и Instagram можно будет регулировать количество политической рекламы
11:30, 10 января 2020Наука и IT
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Инструмент планируют запустить летом 2020 года перед выборами в Соединенных Штатах Америки.
Иллюстрация / REUTERS
Компания Facebook, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, планирует позволить пользователям регулировать количество рекламы о политических кандидатах и социальных проблемах.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
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Инструмент планируют запустить летом 2020 года перед выборами в Соединенных Штатах Америки.
Также пользователи смогут отказаться от рекламы, при таргетинге которой использовались их данные, в том числе электронная почта. В то же время полностью отказываться от таргетированной рекламы в Facebook не собираются.
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