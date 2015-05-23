Археологи узнали "рецепты" древних мексиканских каннибалов

В IV веке до нашей эры индейцы жарили и варили мясо, а затем посыпали его перцем чили и другими пряностями. Об этом свидетельствует цвет костей, найденных археологами, пишет Лента.ру.

На осколках черепов и длинных костей, датируемые VI-IV веками до нашей эры, нашли следы порезов, травм и термической обработки (признаки каннибализма).

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Однако гораздо больше ученых заинтересовали красный и желтый оттенки костей — эти цвета они получили еще до захоронения, выяснили археологи.

По словам археологов, желтый цвет костей предоставили специи, с которыми их варили: тыквенные семечки и перец чили.

Кости красного цвета принадлежали тем, чье мясо жарили: при жарке и повышении температуры кровь и мясной сок впитывается в верхний слой кости

Ученые отмечают, что при обработке человеческого мяса в древней Мексике использовались те же рецепты, что и в приготовлении кукурузы и других традиционных блюд.