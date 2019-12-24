Xiaomi випустила смарт-часы за $14

Haylou LS01 совместим с Android-смартфонами, а также устройствами на iOS.

Компания Xiaomi представила умные часы под названием Haylou LS01, ключевой особенностью которых стали защита от пыли и влаги, автономность до двух недель и очень доступный ценник.

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Новинка оснащена квадратным 1,3-дюймовым дисплеем с разрешением 240х240 пикселей. Габариты часов составляют 40,9 х 35,7 х 11,6 мм при весе 24 грамма, сообщает 24tv.ua со ссылкой на Gizmochina.

Корпус гаджета защищен по стандарту IP68 и выдерживает получасовое погружение в воду на глубину до 1,5 м. Haylou LS01 также способен работать при температуре от -20 до +45 градусов.

Предусмотрена возможность изменения стандартного ремешка шириной 26,3 мм, который приобретается отдельно.

В часах Haylou LS01 есть встроенный пульсометр, трекер активности и функция мониторинга качества сна. Работает гаджет от аккумулятора емкостью 210 мач – по заверениям производителя, автономность часов составляет 14 дней при умеренном использовании.

Haylou LS01 совместим с Android-смартфонами (4.4 и выше), а также устройствами на iOS (8.0 и новее).

Стоимость новинки составляет $14, дата начала продаж будет объявлена позже.