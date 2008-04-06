Microsoft требует от Yahoo! капитуляции

Компания Microsoft в субботу предложила совету директоров компании Yahoo! в течение трех недель договориться об окончательных условиях поглощения, передает агентство Reuters. Как говорится в письме генерального директора Microsoft Стива Балмера, если до конца апреля этого не произойдет, компания обратится к акционерам поисковика с просьбой избрать "альтернативный" совет директоров.

1 февраля 2008 года Microsoft предложила выкупить акции Yahoo! по 31 доллару за каждую, что на 62 процента превышало рыночную цену бумаг по состоянию на 31 января. 11 февраля менеджмент Yahoo! отклонил это предложение, пояснив, что потенциальный покупатель недооценил актив.

По словам Балмера, за последние два месяца никаких "осмысленных" переговоров между сторонами не велось. Тем временем доля Yahoo! на рынке интернет-поиска и рекламы сократилась, а компания приняла меры, чтобы увеличить расходы Microsoft в связи с поглощением.

Представительница Yahoo! не смогла подтвердить получение письма, отправленного, по данным агентства, 5 апреля. Она также отказалась обсуждать возможный ответ компании на ультиматум Microsoft.

Напомним, в конце февраля стало известно, что акционеры Yahoo! подали против поисковика семь исков за отказ руководства продать компанию.

Лента.ру