Россия построила рядом с Эстонией секретную базу

Россия построила секретный военный объект в нескольких десятках километров от границы Эстонии, сообщает британский журнал The Economist. Предположительно новая российская база предназначена для ведения радиотехнической разведки и может использоваться для перехвата информации со спутников.

По данным журнала Economist, еще в 2002 году на месте секретного объекта был пустырь. Теперь же за бетонным ограждением находятся несколько антенн, административные здания и смотровые башни. Из семи параболических антенн самая большая имеет около 20 метров в диаметре, еще одна - 10 метров. Кроме того, между двумя радиомачтами растянута огромная проволочная антенна.

По мнению неназванного высокопоставленного представителя одной из спецслужб западных стран, месторасположение базы оптимально подходит для слежения за суперсовременным спутником Inmarsat 4 F-2, через который проходит огромный объем информации, в том числе правительственной и секретной, как из США, так и стран Европы.

Лента.ру