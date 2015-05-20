Искусственный интеллект составит максимально точный прогноз будущих эпидемий - ученые

Команда учёных из Института экосистемных исследований во главе с Барбарой Хан (Barbara Han) разработала компьютерную модель, обладающую элементами искусственного интеллекта. По словам авторов исследования, данная разработка предназначена для прогнозирования эпидемий заболеваний, причём именно тех, которые передаются от животных к человеку, пишут Вести.Наука.

Искусственный интеллект, по мнению экспертов, способен составить максимально точный прогноз будущих пандемий на основе данных об изменениях в популяциях вредоносных грызунов. В появлении таких страшных эпидемий, как вспышки болезни Лайма или лихорадки Эбола, виноваты, в частности, эти вездесущие животные, переносящие на своей шерсти опасных насекомых и микроорганизмов-возбудителей.

Как рассказывается в статье, опубликованной в журнале PNAS, новая компьютерная модель, обладающая системой машинного обучения, способна с точностью до 90% определить, какие виды грызунов являются переносчиками патогенов, опасных для человека.

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При создании своей разработки Хан и её коллеги составили базу данных о 217 видах грызунов, которые являются научно подтверждёнными переносчиками заболеваний, опасных для человека. Затем учёные создали модель для анализа различных черт, присущих животным (таких как ареал или репродуктивное поведение), которые могли бы указать на то, что тот или иной вид может быть носителем патогенов.

Различные попытки установить точную взаимосвязь между образом жизни или внешним видом животного с его потенциальной способность переносить заболевания привели к созданию модели, прогнозирующей вспышки эпидемий с почти 90%-ной точностью.

На данный момент программа идентифицировала 150 видов грызунов, которые, по её "мнению", являются потенциальными носителями болезнетворных бактерий и вирусов. Правда, учёные ещё не доказали их вину. Согласно результатам анализов, проведённых новой компьютерной моделью, наибольшие концентрации грызунов-распространителей заболеваний наблюдаются в Центральной Азии и на Среднем Западе США.

Чтобы выявить 150 потенциально опасных видов учёные проанализировали при помощи своей новой модели 2277 видов грызунов. Среди возможных переносчиков заболеваний оказались некоторые полёвки, белки и даже морские свинки.