В NASA зафиксировали невиданный доселе магнитный взрыв на Солнце

Извержение на поверхности звезды разорвало магнитные поля, а затем заставило их повторно соединиться, что повлекло магнитный взрыв.

Ученые NASA наблюдали новый тип магнитных взрывов во внешнем слое атмосферы Солнца, который еще называют короной. Взрыв был вызван извержением на поверхности звезды, которое заставило линии магнитных полей разорваться и соединиться по-новому. В ходе этого процесса происходит выброс заряженных частиц и энергии.

Как пишет Newsweek, ранее ученые лишь один раз были свидетелями спонтанного магнитного «повторного соединения», которое не обязательно связано с извержением на Солнце. Но наблюдения "Солнечной динамической обсерватории" (SDO) впервые обнаружили в короне звезды принудительное соединение магнитных полей, вызванное извержением.

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Событие было четко видно, когда ученые посмотрели на наблюдения SDO за плазмой – одним из четырех основных состояний материи, которая состоит из заряженных частиц. Данные SDO обнаружили выпуклость, большую петлю плазмы, которая двигалась вверх от видимой поверхности Солнца, которую называют фотосферой. Благодаря серии снимков, сделанных в течение часа, ученые увидели, как выпуклость опустилась обратно в фотосферу. В процессе она вступила во взаимодействие с линиями магнитных полей, заставляя их объединяться в выраженной форме буквы «X». Это вызвало магнитный взрыв, который заставил выпуклость увеличить свою температуру.

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«Это наблюдение может быть очень полезным для понимания других систем. К примеру, магнитосфер Земли и других планет, других магнетизованих источников плазмы включительно с экспериментами в лабораторных масштабах, когда плазму трудно контролировать», - сказал автор исследования из Индийского технологического института Абишек Сривастава.