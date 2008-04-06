Ющенко в ходе визита передаст Египту управление спутником

В рамках визита президента Украины Виктора Ющенко 9-10 апреля в Египет планируется провести церемонию передачи управления спутником EgyptSat-1 от украинских специалистов египетским. Об этом РосБизнесКонсалтингу сообщили в Национальном космическом агентстве.

В настоящее время на наземной станции в Египте основную работу выполняют сотрудники из Украины, которых дублируют их египетские коллеги. Но с 31 марта египтяне уже провели самостоятельно пять сеансов связи со спутником. В дальнейшем в случае возникновения сложностей на египетской станции возле города Порт-Саид, Украина сможет в течение двух часов восстановить управление аппаратом с помощью технических средств в Евпатории.

Космический аппарат EgyptSat-1 изготовлен на Украине и выведен в космос украинской ракетой-носителем 17 апреля 2007 г.