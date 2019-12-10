Компания Intel разработала процессор для квантовых компьютеров

В теории, такой процессор должен взять на себя всю работу, выполняемую проводами, и уменьшить размеры оборудования.

Корпорация Intel анонсировала чип под названием Horse Ridge, предназначенный для того, чтобы заменить провода, которые необходимы для работы квантового компьютера.

В теории, такой процессор должен взять на себя всю работу, выполняемую проводами, и уменьшить размеры оборудования. Об этом пишет НВ.

Квантовые компьютеры остаются на расстоянии многих лет от повседневного использования, но привлекли внимание крупных технологических компаний. В октябре исследователи из Google заявили, что создали машину, которая может опережать обычные компьютеры. Другие крупные технологические фирмы, такие как IBM и Microsoft также занимаются разработкой этой технологии.

У Intel сейчас два квантовых проекта, каждый из которых исследует свой способ построения ядра квантового компьютера. Эта центральная часть квантовой машины использует так называемые «кубиты».

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Во многих квантовых компьютерах кубиты должны быть очень холодными, на уровне температур, при которых атомы перестают двигаться, внутри специального холодильника. Это очень затрудняет подключение проводов к кубитам для отправки и получения информации. Большинство из этих проводов и дополнительной электроники должны находиться вне специального холодильника.

Intel заявила, что ее чип, названный в честь одного из самых холодных мест в американском штате Орегон, предназначен для установки в квантовом холодильнике. Компания надеется, что чип сделает квантовые компьютеры более практичными для производства в будущем.

«Intel признала, что квантовые элементы управления были важной частью головоломки, которую нам нужно было решить для разработки крупномасштабной коммерческой квантовой системы», — заявил Джим Кларк, директор Intel по квантовому оборудованию.

Добавим, в классическом компьютере минимальные единицы информации — биты — могут иметь только два значения — 0 и 1, и даже самое сложное программное обеспечение в своей основе представляет лишь очень длинную последовательность из единиц и нулей.

Кубит, в свою очередь, поддерживает состояния обоих значений (0 и 1) одновременно, что позволяет обрабатывать гораздо большее количество информации и, в теории, выполнять невозможные для современных компьютеров задачи.