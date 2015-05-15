Ученые создали для армии США металл, который не тонет в воде (фото)

Как сообщает Новое Время со ссылкой на Daily Mail, новый композит с металлической матрицей разработали специалисты компании Deep Springs Technology и Политехнической школы инженерии Нью-Йоркского университета при участии армии США.

В Пентагоне рассчитывают использовать потенциал революционного материала для создания новых военных технологий.

Его, в частности, можно успешно применять в строительстве военных кораблей, которые не потонут даже при значительных повреждениях, а также для сверхлегкой брони.

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Кроме того, пористый металл способен выдерживать высокие температуры и долго держать тепло, что может быть использовано в создании двигателей.

Как отмечают ученые, разработка технологии нового композита находится очень близко к завершению, и тестирование его прототипа может начаться уже в ближайшие три года.