На заседании СНБО утвердили комплекс мероприятий по укреплению обороноспособности Украины
В ходе заседания Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил комплекс мероприятий, которые призваны укрепить обороноспособность Украины.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины по итогам заседания СНБО 6 мая.
Так, СНБО создала межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, предполагается усовершенствование ракетных технологий.
Читайте такжеСНБО принял стратегию нацбезопасности Украины
"Приняты важные решения по развитию потенциала и системы управления оборонно-промышленным комплексом, обеспечению Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии современным вооружением и военной техникой национального производства, совершенствованию ракетных технологий. Создана Межведомственная комиссия по вопросам оборонно-промышленного комплекса (рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины)", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеМариуполь окружают блиндажами и окопами (фото)
Кроме того, как отмечается, было принято комплекс мер по ускорению строительства фортификационных линий и рубежей на Донбассе.
"Был одобрен комплекс мер по ускорению строительства фортификационных линий и рубежей, укреплению оборонительных и безопасностных возможностей государства, развитию системы медицинского обеспечения военнослужащих", - отмечается в сообщении.
Кроме того, сказано, что "за срыв сроков строительства оборонительных рубежей получили выговоры главы Донецкой и Закарпатской государственных администраций".