На заседании СНБО утвердили комплекс мероприятий по укреплению обороноспособности Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины по итогам заседания СНБО 6 мая.

Так, СНБО создала межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, предполагается усовершенствование ракетных технологий.

Читайте такжеСНБО принял стратегию нацбезопасности Украины

"Приняты важные решения по развитию потенциала и системы управления оборонно-промышленным комплексом, обеспечению Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии современным вооружением и военной техникой национального производства, совершенствованию ракетных технологий. Создана Межведомственная комиссия по вопросам оборонно-промышленного комплекса (рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины)", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеМариуполь окружают блиндажами и окопами (фото)

Кроме того, как отмечается, было принято комплекс мер по ускорению строительства фортификационных линий и рубежей на Донбассе.

"Был одобрен комплекс мер по ускорению строительства фортификационных линий и рубежей, укреплению оборонительных и безопасностных возможностей государства, развитию системы медицинского обеспечения военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сказано, что "за срыв сроков строительства оборонительных рубежей получили выговоры главы Донецкой и Закарпатской государственных администраций".