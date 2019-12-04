"Доктор Amazon на вызове": технологические гиганты готовятся изменить медицину навсегда

В ближайшие годы может появиться платформа, которая позволит пациентам получить любые медицинские услуги с помощью смартфона.

Доверите ли вы свою жизнь компании Amazon? Не исключено, что все же придется, поскольку крупные технологические компании Кремниевой долины ищут способ сделать с медициной то, что они уже сделали с розничной торговлей, издательским делом, финансами и другими секторами современной жизни. Они хотят начать новую электронную революцию.

Об этом пишет Newsweek, напоминая, что десять лет назад федеральное правительство США начало поощрять сферу здравоохранения переходить на электронные медицинские записи. С тех времен Apple, Google и целая куча стартапов в Кремниевой долине стали размышлять над собственными версиями телемедицины, заряженной данными со смартфонов и нательных устройств, которые отслеживают состояние здоровья.

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Часы Apple и умный браслет биомониторинга Fitbit, который недавно приобрел Google, стали наиболее яркими образцами такой продукции на рынке. Другие компании смотрят в сторону продуктов на основе искусственного интеллекта, который может дополнить или заменить консультации профессиональных медиков.

Однако, все эти технологии до сих пор не смогли вызвать радикальные изменения в здравоохранении наподобие тех, которые они провели во многих других индустриях. Не хватает способа связать все эти отчаянные технологические прорывы с целостным сервисом, которым безупречно соединит пациентов с сетью провайдеров услуг в сфере здравоохранения и страхования так же, как, например, Amazon объединяет почти всех ритейлеров с дверью покупателя. И для этого нужно немного больше усилий, чем сказать: "Эй, Алекса!".

Amazon демонстрирует готовность серьезно зайти в сферу здравоохранения. Эксперты считают, что гигант с ежегодным оборотом в 230 миллиардов долларов вот-вот запустит сервис, нацеленный собрать все медицинские услуги в одном, приятном для пользователя приложении со всеми удобствами и прозрачностью цен, которые есть в электронном магазине компании. Пользователи, которые хотят купить новую лампу, могут пойти на Amazon и получить многочисленные предложения с подробной информацией о товаре, всесторонними обзорами, неплохими скидками и удобной доставкой. Ровно так же они, вероятно, довольно скоро смогут воспользоваться сайтом или приложением Amazon, чтобы найти лучшие предложения дистанционной медицинской консультации или личной медицинской помощи, дополненные возможностью сразу же приобрести нужные лекарства.

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"Охрана здоровья никогда не была индустрией продаж. Amazon собирается это изменить", - сказал старший аналитик в сфере медицины организации Forrester Reserch Джефф Бекер.

Много терапевтов верят, что такая высокотехнологичная доставка медицинских услуг, которую может запустить Amazon - это именно то, что доктор прописал для нефункциональной системы здравоохранения США, которая ежегодно обходится американцам в 3,5 триллиона долларов. Это самая дорогая система в мире, которая к тому же дает пациентам худшие результаты среди всех развитых стран. Основанная на мобильном приложении, клиентоориентированная система может дать людям более персональный, чуткий и заботливый опыт, чем традиционная модель семейных врачей.

"Некоторые пациенты думают, что им нужен только доктор Маркус Велби. Но высокотехнологичная система, которая на первый взгляд более холодная, может на самом деле быть очень ловкой в уходе за людьми", - сказал доктор Стивен Стронгвотер, который занимает должность исполнительного директора компании Atrius Health.

Конечно, существует большая разница между онлайн-покупкой новой настольной лампы и поиском медицинской помощи из-за невыносимой боли. Перспектива появления медицинских услуг из мобильного приложения поднимает много вопросов. Могут ли такие сервисы действительно удовлетворить потребности пациентов так же хорошо, как традиционные клиники? Будут ли люди, которые не доверяют Google и Facebook из-за незаконного обращения с данными клиентов, передавать свои частные медицинские данные другому технологическому гиганту? И стоит ли им это делать?

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Пока что Amazon не говорил публично о намерениях относительно медицины. Но в сентябре компания предложила своим работникам в Сиэтле подписаться на внутреннюю программу здравоохранения. Amazon Care - это мобильная программа, которая предлагает дистанционную медицинскую консультацию пользователям. Она может служить начальной точкой для поисков лечения любых проблем со здоровьем.

"Они могут немедленно связаться с медсестрой или врачом", - сказала директор по глобальным программам Amazon Дэн Спаррмен.

По ее словам, пользователи Amazon Care могут получить консультацию через текстовую переписку. Это бесплатно. Можно также получить видео-консультацию с врачом или записаться на личный прием. Но тогда это будет стоить определенную небольшую сумму.

"Если они получили нужную помощь, тогда хорошо. Если нужен личный визит к специалисту, мы можем записать их на такой. Мы не хотим, чтобы сотрудники долго думали, куда пойти. Мы хотим, чтобы все происходило без проблем", - добавила она.

Среди других возможностей программы - визит медсестры на дом или в офис к больному работнику, а также доставка приписанных лекарств в пределах двух часов.

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Запуск Amazon Care рассматривается как потенциальный первый шаг в направлении масштабного сервиса охраны здоровья от компании. Большинство провайдеров медицинских услуг и страховых компаний сопротивляются переходу к таким инновациям. Они цепляются за испытанную временем бизнес-модель, которая предусматривает визит пациента в ближайшую клинику и взыскания немалых сумм за это. При этом клиенты редко знают, сколько именно им придется заплатить. Из-за чрезвычайно высокой стоимости медицинских услуг в США, страховые компании и частные клиники чувствуют себя прекрасно. Поэтому они не хотят рисковать и отказываться от привычной модели.