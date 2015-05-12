Уже почти 32 тысячи пользователей поддержали независимость украинского сегмента Facebook от РФ

Уже почти 32 тысячи пользователей Facebook поддержали предложение об открытии представительства компании в Украине.

7 мая основатель соцсети Марк Цукерберг предложил Facebook-сообществу, задать ему вопросы для улучшения работы сервиса. Голосовать за отдельные вопросы и предложения можно "лайками".

Сегодня активист Григорий Купершмидт (Gregory Kupershmidt) от имени украинцев предложил Цукербергу создать отдельную администрацию для мониторинга украинского сегмента соцсети.

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Он подчеркнул, что много ведущих украинских блоггеров страдают из-за несправедливого блокирования в Facebook. Также блокируются текущие сообщения, которые касаются российско-украинского конфликта.

"Например, некоторые пользователи были заблокированы из-за обмена этой фотографией, утверждая, что это - нагота!", - подчеркнул Купершмидт и показал фотографию маленькой девочки, которая получила медаль за своего отца, бойца АТО.

Активист предложил Цукербергу создать отдельную администрацию для украинского сегмента, блокировать злоупотребления жалобами из России или просто тщательнее следить за ведущими украинскими блогерами.

14 мая Марк Цукерберг планирует провести сессию вопросов и ответов.

I'll be hosting our next Ратуша Q&A at Facebook HQ on Thursday, May 14 at 4:30pm pacific time. This is an opportunity... Posted by Mark Zuckerberg on 7 мая 2015 г.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко присоединился к кампании в социальной сети Facebook, в которой украинские пользователи призывают главу сети Марка Цукерберга открыть представительство компании в Украине.

Напомним, со стороны пользователей украинского сегмента Facebook неоднократно возникали жалобы о блокировке страниц проукраинских активистов и отдельных сообщений пользователей соцсети. Украинские пользователи отмечали, что подобное происходит в связи с тем, что украинский сегмент соцсети курирует российский администратор, однако в самой компании эту информацию опровергали и заявляли, что модерация сообщений и страниц пользователей производится в представительстве в Дублине (Ирландия).

Проголосовать за открытие представительства Facebook в Украине можно ТУТ.