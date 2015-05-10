В России стартовали продажи отечественного компьютера "Эльбрус" за почти 4 тысячи долларов

Об этом сообщает itc.ua.

Главным его элементом является российский процессор "Эльбрус-4С".

В сообщении отмечается, что процессор "Эльбрус-4С" содержит четыре вычислительных ядра и работает на частоте 800 МГц. Чип обеспечивает производительность 50 гигафлопс. Система также содержит жесткий диск емкостью 1 ТБ (SATA2) и дискретную видеокарту AMD Radeon HD серии 6000. Компьютер "АРМ Эльбрус-401" поставляется в корпусе форм-фактора MiniTower.

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Как сообщается на сайте производителя, он предназначен для оборудования автоматизированных рабочих мест, организации микросерверов и информационных терминалов, применения в промышленной автоматизации и в системах с повышенными требованиями к информационной безопасности. Цена такого решения составляет 200 тыс рублей (чуть больше 3900 долл).

Для сравнения, процессор Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge) стоимостью около 230 долл показывает производительность в 118 гигафлопс, а Intel Core i7-5960X (Haswell) за сумму около 1300 долл - 350 гигафлопс.

Пока что заказать "АРМ Эльбрус-401" могут только юридические лица, отмечается на сайте.