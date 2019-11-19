За полчаса до удара: искусственный интеллект научился прогнозировать молнию

Искусственный интеллект учитывает четыре параметра: атмосферное давление, температуру воздуха, относительную влажность и скорость ветра.

Искусственный интеллект научили предусматривать молнию за полчаса до того, как она ударит в радиусе 30 километров. Для прогнозирования компьютеру необходима только стандартная информация о погоде.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Climate and Atmospheric Science.

Для обучения использовали данные, собранные за 10 лет с 12 швейцарских метеостанций, расположенных в городских и горных районах. Сейчас компьютер способен предвидеть вероятность молнии с точностью в 76% за полчаса до ее удара.

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Нейросеть изучила условия, в которых происходит молния. Искусственный интеллект учитывает четыре параметра: атмосферное давление, температуру воздуха, относительную влажность и скорость ветра.

По словам ученых, искусственный интеллект поможет обеспечить более безопасную среду для авиаперелетов, а также сможет наладить бесперебойность электросетей и других объектов. Также один из разработчиков Амирхоссейн Мостаяби отметил, что искусственный интеллект поможет прогнозировать молнию в самых отдаленных уголках Земли.

Напомним, ученые из Юго-западного медицинского центра Университета Техаса с помощью искусственного интеллекта решили исследовать, почему употребление антидепрессантов не дает ожидаемого влияния на некоторых пациентов.