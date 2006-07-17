Кого из политиков и как украинцы воспринимают как премьера (опрос)

Назначение лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра «скорее позитивно» воспринимают 44,7% граждан.

Как сообщил руководитель Центра социальных исследований «София» Александр ЛЕВЦУН сегодня на пресс-конференции в УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром 3-11 июля.

«Назначение на эту должность лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО воспринимают позитивно 38,6%, лидера СПУ Александра МОРОЗА – 29%, представителя блока «Наша Украина» Юрия ЕХАНУРОВА – 22,9%», - сказал А.ЛЕВЦУН.

Социолог подчеркнул, что в случае, когда респонденту предлагалось выбрать только одну кандидатуру на должность премьер-министра из перечня политиков, 35,3% опрошенных отдали предпочтение В.ЯНУКОВИЧУ.

Центр социальных исследований «София» в период с 3 по 11 июля опросил 2022 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.