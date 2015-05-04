На МКС впервые приготовили эспрессо (фото)

На Международной космической станции впервые сварили эспрессо из недавно доставленной на борт кофемашины. Об этом в воскресенье, 3 мая, написала в своем твиттере итальянский астронавт Саманта Кристофоретти, сообщает Дождь.

"Coffee: the finest organic suspension ever devised." Fresh espresso in the new Zero-G cup! To boldly brew... pic.twitter.com/Zw2CllJgzF — Sam Cristoforetti (@AstroSamantha) May 3, 2015

Кофемашина, которая была специально разработана в Италии совместно с известным производителем кофе Lavazza, была доставлена космическим грузовым кораблем Dragon американской компании SpaceX 16 апреля. Пить кофе приходится с помощью специально разработанной для невесомости чашки Zero-G cup.

Читайте такжеИтальянцы создали первую космическую кофеварку

Кроме этого, аппарат доставил на станцию около двух тонн полезных грузов, среди которых продовольствие, оборудование и материалы для научных экспериментов.

Кристофоретти — первая женщина-астронавт Итальянского космического агентства. На МКС она находится с 24 ноября 2014 года в качестве бортинженера.