Первая женщина-космонавт из Италии собирается взять на МКС кофеварку
16:12, 21 ноября 2014Курьёзы
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Ранее никто на орбите не пробовал свежезаваренный эспрессо.
Впервые на орбиту возьмут кофеварку / flickr.com/photos/coffeegeek
Саманта Кристофоретти, которая готовится стать первой женщиной-космонавтом Италии, собирается взять с собой на орбиту кофеварочную машину, передает BBC.
Аппарат весом 20 килограммов специально сконструирован для работы в условиях невесомости, а его стальные детали рассчитаны на большие перегрузки.
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Кристофоретти в составе трех членов экипажа российского корабля "Союз" отправится на Международную космическую станцию в воскресенье.
До сих пор свежезаваренный эспрессо на орбите еще никто не пробовал.
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