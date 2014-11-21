Первая женщина-космонавт из Италии собирается взять на МКС кофеварку

Саманта Кристофоретти, которая готовится стать первой женщиной-космонавтом Италии, собирается взять с собой на орбиту кофеварочную машину, передает BBC.

Аппарат весом 20 килограммов специально сконструирован для работы в условиях невесомости, а его стальные детали рассчитаны на большие перегрузки.

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Кристофоретти в составе трех членов экипажа российского корабля "Союз" отправится на Международную космическую станцию в воскресенье.

До сих пор свежезаваренный эспрессо на орбите еще никто не пробовал.