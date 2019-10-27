В центре Львова нашли подземелье с человеческими останками (фото)

Предварительно установлено, что находка может быть криптой костела Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев, который существовал здесь с 1703 года до 1848 года.

В центре Львова, на улице Корнякта в пятницу, 25 октября, во время проведения археологических работ были обнаружено древнее своды и остатки каменной патинированной стены.

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Об этом сообщает Гал-инфо.

По словам ученого НИЦ «Спасительная археологическая служба» Николая Шницара, исследователям удалось обнаружить элементы кафеля и частицы керамической посуды. Среди сопроводительного материала были монеты разного периода. Предварительно установлено, что находка может быть криптой костела Пресвятой Троицы при монастыре тринитариев, который существовал здесь с 1703 года до 1848 года.

Внутри помещения были найдены остатки костей, в частности, часть человеческой черепной коробки, что свидетельствует в пользу этой версии. Сейчас их передали антропологам для получения более детальной информации.