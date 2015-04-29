Ученые: разница в уровне образования в мире составляет век

По мнению ученых, это проявляется также и в количестве лет, проведенных в школе, передает ВВС Украина.

Как полагают специалисты, для преодоления пропасти потребуется еще 70 лет.

Ученые объясняют такую разницу тем, какую важность придавали образованию в той или иной стране исторически. Если в Европе и Северной Америке идея обучения людей, не принадлежащих к элите, стала популярной к середине XIX века, то для большинства стран Азии, Африки и Южной Америки всеобщее образование стало реальностью лишь после Второй мировой войны, появления Декларации ООН о правах человека и по мере деколонизации.

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При этом за последние полвека процесс охвата детей начальным школьным образованием резко ускорился, и это привело к тому, что 90% детей в современном мире получают его.

Однако специалисты предупреждают, что на данный момент дети и подростки в развивающихся странах проводят в среднем 6,5 лет в школе, в то время как несовершеннолетние из развитых государств - по 12. Исследователи призывают международные организации переосмыслить подход к обучению.