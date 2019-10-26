Ученые создали "искусственный лист", который превращает солнечный свет в синтетическое топливо

Устройство имитирует фотосинтез, но не производит углекислого газа.

Ученые создали «искусственный листок», который использует солнечный свет для получения чистого синтетического топлива.

Об этом пишет Science alert.

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Лист погружают в воду, откуда он питается солнечными лучами. Устройство имитирует фотосинтез. Свет, вода и углерод взаимодействуют с перовскитом – минералом класса оксидов. В конце он не производит углекислого газа.

Кроме того, лист можно использовать в любое время суток.

По мнению ученых, механизм в будущем можно использовать в авиа - и автоперевозках, что больше всего выпускают в атмосферу вредных веществ от сжигания топлива.

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