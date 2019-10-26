цей матеріал доступний українською

Ученые создали "искусственный лист", который превращает солнечный свет в синтетическое топливо

14:40, 26 октября 2019
Наука и IT
226 0
Лист погружают в воду, откуда он питается солнечными лучами / sciencealert.com

Об этом пишет Science alert.

Читайте такжеУкраинский ученый выиграла уникальный грант на изучение изменений климата – МОН

Лист погружают в воду, откуда он питается солнечными лучами. Устройство имитирует фотосинтез. Свет, вода и углерод взаимодействуют с перовскитом – минералом класса оксидов. В конце он не производит углекислого газа.

Кроме того, лист можно использовать в любое время суток.

По мнению ученых, механизм в будущем можно использовать в авиа - и автоперевозках, что больше всего выпускают в атмосферу вредных веществ от сжигания топлива.

Как сообщал УНИАН, психологи из Ричмондского университета в США научили крыс управлять маленькими машинками, что повысило эмоциональную устойчивость грызунов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #климат#ученые#топливо