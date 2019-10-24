Ученые в США обучили крыс водить маленькие машинки (видео)

11 крыс учились управлению машинками с помощью рычагов.

Психологи из Ричмондского университета в США обучили крыс водить маленькие машинки, что повысило эмоциональную устойчивость грызунов.

Об эксперименте ученые рассказали в статье в журнале Behavioural Brain Research.

11 крыс учились управлению машинками с помощью рычагов по 15 минут от четырех раз в неделю на протяжении нескольких месяцев. Обучение проходило в небольшом коридоре со стеной, на которую была нанесена шахматная разметка — там крысы должны были припарковаться. Стимулом служило угощение — задачей крыс было доехать до него, запарковаться и перекусить.

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Две крысы освоили управление уже через месяц, остальным понадобилось больше времени. Также крысы научились поворачивать и разворачиваться, если угощение находилось позади.

Пять крыс содержались в клетках с лесенками, колесом для бега и другими игрушками, остальные были этого лишены. Крысы из первой группы справлялись с обучением лучше — вероятно, умение управляться с различными предметами благотворно сказалось на их способности к обучению.

Анализ кала животных на метаболиты гормонов до, во время и после поездок показал, что у успешно прошедших обучение крыс повышен уровень дегидроэпиандростерона и понижен уровень кортикостерона. По словам исследователей, это указывает на повышенную эмоциональную устойчивость.