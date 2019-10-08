Instagram отказался от функции, которая позволяла следить за другими пользователями

В Instagram говорят, что решили отказаться от такой функции из-за ее низкой популярности.

Соцсеть Instagram отказалась от вкладки «Подписки» (Following), благодаря которой пользователи могли отслеживая лайки, комментарии и подписки других людей.

Об изменениях Instagram объявила 7 октября, но окончательно вкладка исчезнет до конца этой недели, сообщает Громадське со ссылкой на TechCrunch.

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Эта вкладка существовала с 2011 года. В Instagram говорят, что решили отказаться от такой функции из-за ее низкой популярности.

Многие даже не знали о существовании «Подписок» и не догадывались, что каждое оставленное ими «сердечко» и подписка доступны любому для просмотра.

Ранее сообщалось, что американская компания Instagram (входит в Facebook) работает над новым мессенджером под названием Threads.