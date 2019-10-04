Лукашенко призвал Украину помочь Беларуси с развитием отрасли ракетостроения

По его словам, в обмен Беларусь готова поделиться своими уникальными наработками.

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Украину помочь его стране развить отрасль ракетостроения.

Об этом он заявил во время Второго форума регионов Украины и Беларуси, проходящего в Житомире.

«Мы сегодня, наверное на злобу дня, занялись ракетостроением. Мы никогда этим не занимались в советские времена. Жизнь к этому подтолкнула. У вас эта школа есть. Пожалуйста, вы нам помогите. Мы не за пять лет освоим эту программу, а за полтора-два. А мы придем с тем продуктом, товарами и технологиями к вам и будем развивать то, что никогда не развивалось у вас, но очень нужно», - сказал он.

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При этом Лукашенко добавил, что обе страны должны продолжать практику создания совместных предприятий.

«Если мы с кем-то в Украине имеем совместное предприятие, то и с другой стороны это немаленькое предприятие. Пусть это девять-десять совместных предприятий, но они имеют огромную валовую продукцию. Это – огромные предприятия. И этим путем мы готовы идти, и с президентом (Владимиром Зеленским – УНИАН) подтвердили в наших переговорах. Мы и дальше будем создавать совместные предприятия», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит частным компаниям заниматься деятельностью в космической отрасли.