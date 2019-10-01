В США проведут новое расследование в отношении Facebook, Google и Amazon

Расследование против компаний проведут из-за возможного нарушения антимонопольного законодательства.

Конгресс Соединенных Штатов Америки проведет новое расследование в отношении Facebook, Google и Amazon на предмет соблюдения антимонопольного законодательства.

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Сообщается, что глава комитета по малому бизнесу Палаты Конгресса США Нидиа Веласкес планирует пригласить представителей компаний Facebook, Google и Amazon на слушание, чтобы получить ответ на то, как компании могут нанести ущерб конкурентной среде для малого бизнеса.

Отмечается, что слушание комитет хочет провести в конце октября или начале ноября, на котором Веласкес планирует сосредоточиться на проблемах малого бизнеса, с которыми они сталкиваются, при попытке конкурировать или рекламировать себя на платформах компаний-гигантов.

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"Председатель Веласкес считает, что малые предприятия заслуживают того, чтобы конкурировать на равных условиях, и надеется, что слушания дадут возможность комитету изучить, как обстоят дела у малых предприятий, учитывая доминирование крупных технологических компаний в различных сферах - от электронной коммерции до интернет-трафика", - сообщила пресс-секретарь Веласкес.