Facebook готовится отражать попытки иностранного вмешательства в выборы президента США

Для защиты пользователей от "ненависти и пропаганды" будут использовать ИИ и модераторов.

Интернет-гигант Facebook ожидает попыток вмешательства иностранных субъектов в выборы президента США в 2020 году с помощью инструментов одноименной соцсети.

Как сообщает DW, об этом заявил технический директор компании Майк Шрепфер в интервью газете Welt am Sonntag.

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Шрепфер убежден, что методы влияния на выборы через Facebook будут иными, чем в 2016 году. Он отметил, что его задача состоит в защите пользователей от распространения ненависти и пропаганды при помощи искусственного интеллекта.

В то же время Шрепфер считает неизбежным появление в Facebook модераторов, которые будут также заниматься этими задачами. "Технические идеи необходимы, но многие решения невозможны без помощи человека", - отметил он.

Соцсеть не раз оказывалась в скандалах из-за утечки персональных данных пользователей. Одним из самых ярких эпизодов стала передача информации о 87 миллионах пользователей аналитической фирме Cambridge Analytica.

Ранее соучредитель Facebook Крис Хьюз в своей колонке для The New York Times призвал правительство США ограничить влияние Facebook и власть Марка Цукерберга. Он предложил разделить Facebook, Instagram и WhatsApp на независимые компании, а также создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что предложение разделить Facebook, WhatsApp и Instagram на отдельные компании не решит проблем, стоящих перед самой популярной в мире соцсетью.

В июле Facebook Inc заплатила рекордный штраф в 5 миллиардов долларов в рамках правительственного разбирательства относительно подхода соцсети к защите личных данных пользователей.