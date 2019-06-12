WhatsApp намерен судиться с авторами массовых рассылок в мессенджере

К настоящему моменту уже выявлены и заблокированы "миллион аккаунтов", владельцы которых нарушали правила.

WhatsApp намерен бороться с авторами автоматических и массовых рассылок сообщений, которые запрещены условиями предоставления услуг мессенджера.

В WhatsApp подчеркнули "частный характер" мессенджера, пригрозив судебными тяжбами нарушителям правил пользования, использующим сервис для отправки автоматизированной или массовой рассылки сообщений, передает Коммерсантъ.

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"Начиная с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать правовые меры в отношении тех, кто, по нашему мнению, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг", - сказано в сообщении.

Как подчеркнули в компании, доказательства нарушений будут искать "и за пределами собственной платформы". Речь, к примеру, идет о публичных заявлениях компаний о возможности использовать мессенджер для рассылок.

К настоящему моменту уже выявлены и заблокированы "миллион аккаунтов", владельцы которых нарушали правила, указали в WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяла хакерам устанавливать на телефонах вредоносную программу для слежки за пользователями.