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Вселенная может оказаться на два миллиарда лет моложе предполагаемого – ученые

12:06, 14 сентября 2019
Наука и IT
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Их расчеты показали, что возраст Вселенной составляет 11,4 миллиарда лет, а не 13,7 миллиарда, как считалось ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возраст Вселенной оценивают, используя движение звезд для того, чтобы понять, насколько быстро она расширяется. Скорость расширения называют постоянной Хаббла, увеличение ее числа означает, что Вселенная расширяется быстрее, а ее возраст - ниже.

"В ходе нового исследования ученые провели расчеты постоянной Хаббла и получили значение, равное 82,4, что соответствует возрасту Вселенной в 11,4 миллиарда лет", - информирует издание.

Для расчетов исследователи применяли концепцию гравитационного линзирования. Она заключается в том, что объекты с большой массой могут искривлять пространство-время вокруг себя, таким образом позволяя смотреть через них на далекие объекты, как сквозь линзу. Ученые использовали особый тип этого эффекта, который называется линзированием с задержкой времени. С помощью такого метода астрономам удалось получить информацию о двух далеких объектах и оценить ускорение, с которым они удаляются от Земли.

Вместе с тем, исследователи не настаивают на том, что их значение является наиболее точным из всех, полученных на данный момент. На самом деле, возраст Вселенной может быть как меньше, так и больше.

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Теги: #космос#исследование космоса#изучение космоса