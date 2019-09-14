Вселенная может оказаться на два миллиарда лет моложе предполагаемого – ученые

Исследователи получили новое значение постоянной Хаббла.

Ученые из Института Макса Планка заявили о том, что Вселенная может быть на два миллиарда лет моложе, чем считалось до этого.

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Об этом сообщает ZN.ua.

"Их расчеты показали, что возраст Вселенной составляет 11,4 миллиарда лет, а не 13,7 миллиарда, как считалось ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возраст Вселенной оценивают, используя движение звезд для того, чтобы понять, насколько быстро она расширяется. Скорость расширения называют постоянной Хаббла, увеличение ее числа означает, что Вселенная расширяется быстрее, а ее возраст - ниже.

"В ходе нового исследования ученые провели расчеты постоянной Хаббла и получили значение, равное 82,4, что соответствует возрасту Вселенной в 11,4 миллиарда лет", - информирует издание.

Для расчетов исследователи применяли концепцию гравитационного линзирования. Она заключается в том, что объекты с большой массой могут искривлять пространство-время вокруг себя, таким образом позволяя смотреть через них на далекие объекты, как сквозь линзу. Ученые использовали особый тип этого эффекта, который называется линзированием с задержкой времени. С помощью такого метода астрономам удалось получить информацию о двух далеких объектах и оценить ускорение, с которым они удаляются от Земли.

Вместе с тем, исследователи не настаивают на том, что их значение является наиболее точным из всех, полученных на данный момент. На самом деле, возраст Вселенной может быть как меньше, так и больше.