"Возможен взрыв": SpaceX запускает тест-версию ракеты Starship (онлайн-трансляция)

Жителей поселка Бока-Чика попросили на время покинуть дома - на случай возможного взрыва.

Частная космическая компания SpaceX проводит в штате Техас "прыжковое" испытание тест-версии будущей ракеты Starship, которая будет предназначена для полетов к Луне и Марсу.

Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.

По его словам, планируется "прыжок" на высоту до 150 метров.

Учитывая, что пара прошлых испытаний завершились неудачно, а 25 июля испытание вообще закончилось возгоранием конструкции и полигона у ракеты, жителей поселка Бока-Чика в штате Техас, рядом с которым расположен полигон SpaceX, предупредили об опасности взрыва ракеты.

Ориентировочное время теста — 01:00 ночи по Киеву. Трансляцию ведет сайт LabPadre.