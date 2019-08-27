"Возможен взрыв": SpaceX запускает тест-версию ракеты Starship (онлайн-трансляция)
00:56, 27 августа 2019Наука и IT
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Жителей поселка Бока-Чика попросили на время покинуть дома - на случай возможного взрыва.
Ориентировочное время теста — 01:00 ночи по Киеву / фото — Trevor Mahlmann / instagram.com/tmahlmann
Частная космическая компания SpaceX проводит в штате Техас "прыжковое" испытание тест-версии будущей ракеты Starship, которая будет предназначена для полетов к Луне и Марсу.
Об этом в Twitter сообщил основатель компании Илон Маск.
По его словам, планируется "прыжок" на высоту до 150 метров.
Учитывая, что пара прошлых испытаний завершились неудачно, а 25 июля испытание вообще закончилось возгоранием конструкции и полигона у ракеты, жителей поселка Бока-Чика в штате Техас, рядом с которым расположен полигон SpaceX, предупредили об опасности взрыва ракеты.
Ориентировочное время теста — 01:00 ночи по Киеву. Трансляцию ведет сайт LabPadre.
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