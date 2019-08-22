Фальшивые воспоминания усиливают эффект фейковых новостей

Исследование явления фальшивых воспоминаний указывает на риски распространения дезинформации в социальных сетях.

Добровольцам показывали сфабрикованные новостные репортажи на протяжении недели перед референдумом относительно абортов в Ирландии, который прошел в 2018 году. Почти половина из них после этого утверждали, что помнили по крайней мере об одном событии, описанном в фальшивых новостях.

Кроме того, как сообщает BBC, многие из участников эксперимента отказывались ставить под сомнение фальшивые воспоминания даже после того, когда им говорили, что прочитанная ими информация была ложной.

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Всего в эксперименте принимали участие 3140 человек. Как оказалось, фальшивые воспоминания чаще всего формируются с помощью лжи о позиции, против которой они выступают. Новое исследование подтверждает выводы предыдущих подобных экспериментов. Однако, авторы объясняют, что впервые испытали явление фальшивых новостей и воспоминаний на примере реального референдума во времена его подготовки.

Один из авторов рассказал BBC, что фальшивые воспоминания, сформированные ложью, чрезвычайно трудно развеять.

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«Память – это процесс воспроизведения. И мы уязвимы перед утверждениями, которые искажают наши воспоминания без нашего сознательного понимания», - сказал доктор Джиллиан Мерфи из Ирландского национального университета в Корке.

«Последствия для любых выборов в будущем заключаются в том, что избиратели склонны не просто верить фальшивым новостям, а и вспоминать события, которых на самом деле никогда не было», - добавил он.