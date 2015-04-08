Американские ученые нашли "времена года" на Солнце

Связан он с выходом мощных магнитных полей из глубины на поверхность светила. При наложении двух циклов друг на друга возникают наиболее опасные для Земли солнечные возмущения.

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Результаты исследования представлены в журнале Nature Communications, пишет Lenta.ru.

Ученые выяснили, что зоны интенсивной активности возникают независимым образом на северном и южном полушарии Солнца, причем активность нарастает 11 месяцев, а в следующие 11 месяцев снижается. Больше всего это явления напоминает регионы Земли, где одно время года сменяет другое (сезон дождей и сухой сезон).

Всплески магнитного «топлива» из глубин Солнца приводят к катастрофической дестабилизации короны — внешнего слоя атмосферы светила.

«Эти выбросы отвечают за 95 процентов мощных бурь и корональных выбросов массы», — утверждает ведущий автор статьи Скотт Макинтош (Scott McIntosh).

Открытие американских ученых позволило объяснить отмеченное еще в 1940-х годах наблюдение астронома Мстислава Гневышева о двух пиках солнечной активности во время одиннадцатилетнего цикла. Второй пик, по всей видимости, вызывают именно сезонные возмущения на полушариях звезды.

Исследователи надеются, что их открытие улучшит качество прогнозовгеомагнитных бурь на Земле (которые приводят к нарушениям связи, систем навигации космических кораблей и даже авариям в энергетических системах).

По мнению Макинтоша, обеспечить такие прогнозы могла бы группировка спутников на околосолнечной орбите — подобная сети метеорологических спутников, которые начиная с 1960-х годов помогла сделать прогнозы погоды более совершенными.