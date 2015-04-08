Создан шлем, позволяющий пилоту видеть сквозь самолет (видео)

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на "Rockwellcollins.com".

Производитель утверждает, что шлем HMDS стоимостью в умопомрачительные 400 тысяч долларов владеет наиболее передовой системой отображения данных в мире и предоставляет пилотам максимально возможную информацию о самолете и его окружения.

Скорость, курс, высота, а также другая необходимая информация и предупреждения проектируются не на классический дисплей, а на визор шлема. Такой подход значительно упрощает восприятие информации и увеличивает скорость реакции пилота.

Читайте такжеВ Португалии изобрели беспилотник, управляемый силой мысли

Кроме того, благодаря шести беспроводным инфракрасным камерам, установленным по периметру самолета, шлем HMDS позволяет пилоту буквально "видеть" истребитель насквозь в реальном времени, включая режим ночного видения.