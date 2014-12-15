Отделение Amazon в Британии из-за сбоя почти час продавало товары по 1,5 цента

В британском отделении одного из крупнейших интернет-магазинов Amazon произошел технический сбой, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Belfast Telegraph.

В результате поломки, цены на многие товары "упали" до 1 пенса (1,5 цента).

Комментируя ситуацию, другая британская газета - The Guardian пишет, что "в минувшую пятницу на протяжении около одного часа было оформлено огромное количество заказов. Технический сбой привел к тому, что тысячи предметов ушли за бесценок, а некоторые магазины могут потерпеть крупные убытки".

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По определению газеты, продавцы, размещающие свои товары на популярной онлайн-площадке, пережили настоящий "кошмар перед Рождеством". Например, Мартин Ли Корр, который продает игрушки через Amazon рассказал, что дефект программного обеспечения может обойтись ему более чем в 100 тыс. фунтов (157,1 тыс. долларов). "За один час у нас было сделано 1600 заказов, - отметил он. - Люди покупали по 10, 50 и даже 100 экземпляров всего, что только можно",

Издание отмечает, что "подобные заказы уже не могут быть отменены, и покупатели имеют полное право оставить эти вещи себе". Хотя представители Amazon заявляют, что "отреагировали быстро и сумели отменить подавляющее большинство таких покупок".

После происшедшего инцидента специалисты подчеркивают, что подобная ситуация свидетельствует об опасности, которую таит в себе автоматизированное программное обеспечение для определения цен. В один из самых напряженных торговых периодов года это может иметь "катастрофические последствия для прибыли".